Служба охорони рибних ресурсів і дикої природи США пропонує відстріляти 470 000 сов у лісах Західного узбережжя протягом 30 років. Все через те, що птахи витісняють місцевий вид — плямистих сов.

Про це пише NBC News.

Виживання одного виду сов залежить від загибелі іншого, кажуть урядові біологи. Так, пугач, який не є місцевим для регіону, витісняє плямисту сову, близького генетичного родича.

Фахівці вважають, що якщо не вжити заходів, то плямиста сова може зникнути із частин штатів Вашингтон та Орегон протягом кількох років і, зрештою, вимерти.

Плямиста сова надає перевагу жити на масивних старих деревах, які кілька десятиліть тому активно вирубувалися. Тим часом пугачі зі сходу почали заселяти ліси на Західному узбережжі, теж, схоже, через людську діяльність.

За даними фахівців, популяція плямистих сов скоротилася приблизно на 75% за останні два десятиліття і продовжує скорочуватися приблизно на 5% щороку. Все через конкуренцію з пугачами.

Було проведене експериментальне дослідження, щоб побачити, наскільки добре ця стратегія працюватиме в п’яти районах північно-західного тихоокеанського лісу протягом п’яти років.

Результати, опубліковані у 2021 році, показали, що близько 2485 пугачів було вбито, і що плямисті сови мали на 10% кращий рівень виживання в таких районах.

Знищення стабілізувало популяцію плямистої сови, але суттєво не збільшило її. Потрібно більше часу, щоб побачити, як зміниться популяція плямистих сов, оскільки птахи не розмножуються дуже швидко.