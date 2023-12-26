16-річна дівчина з Казанківськгої громади Миколаївщини отримала премію Кабміну за особливі досягнення молоді у розбудові України

Про це повідомили у Баштанській районній державній адміністрації.

Ксенія Болотських отримала грошову премію. Зазначається, що дівчина займається творчою та волонтерською діяльністю та є членкинею Казанківської Молодіжної Ради, благодійної організації «Джерело Рідного Краю». Також вона студентка Новобузького фахового педагогічного коледжу.

Ксенія Болотських

«Дівчина стала однією з двадцяти стипендіатів. Їй присудили премію у номінації «За національно-патріотичне виховання громадян, утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних цінностей українського народу, національної самобутності, підготовку молоді до захисту незалежності і територіальної цілісності України, самовідданість, виявлену в захисті незалежності і територіальної цілісності України, популяризацію серед молоді служби у Збройних Силах та інших, утворених відповідно до закону, військових формуваннях та правоохоронних органах»», — йдеться у повідомленні.

Загалом премії присуджували у п'яти номінаціях особам віком до 35 років, досягнення яких сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні.

Нагадаємо, що три українки — Софія Терещенко, Анастасія Феськова та Анастасія Демченко — отримали Міжнародну дитячу премію миру за розробку мобільного застосунку для допомоги дітям-біженцям. Представники України виграли цю премію вперше.