У ніч проти 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил ЗСУ знищила у районі окупованої Феодосії великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ», вартість якого може сягати $85 мільйонів.

Відповідні розрахунки провів Forbes.

Зазначається, що під час оцінки враховано факт, що «Новочеркаськ» за характеристиками схожий на ВДК «Саратов» 1964 року будівництва, який оцінюється у $75 мільйонів. Водночас «Новочеркаськ» на 23 роки молодший — був спущений на воду у 1987 році.

Для порівняння: у 2012 році росіяни побудували більший та сучасніший ВДК «Іван Грен» за $160 мільйонів.

ВДК «Новочеркаськ» (ВДК-46) — великий десантний корабель проєкту 775 (775/II), що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ РФ. Його будувала для СРСР соціалістична Польща з 1975 по 1991 рік з урахуванням можливості проведення операцій в океані.

Призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки.

Як відомо, вночі українські військові завдали удару по порту окупованої Феодосії у Криму. Під час ракетної атаки був знищений ВДК «Новочеркаськ». Водночас окупаційна влада заявляє лише про пошкодження корабля.