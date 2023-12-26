Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Миколаївщина забезпечена генераторами та має запас потужності, який утричі перевищує потреби в електроенергії.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на пресконференції у вівторок, 26 грудня, повідомляють «НикВести».

За його словами, в укриттях стоять генератори, які мають потужність тричі більшу за потреби Миколаївської області. Крім того, 27 найважливіших об'єктів енерго- та газопостачання забезпечені додатковим інженерним захистом.

«По блекауту. Що обуло зроблено. Так, я про другий рівень нічого казати не буду. 27 найважливіших об'єктів було захищено. Ні, я скажу. Миколаїв щодо потужності трансформатора, те, що ми робили завдяки Агенції відновлення та Укренерго, має зараз трьохкратний запас по потужності електроенергії на цей сезон. В укриттях у нас стоїть потужність, яка перекриває в три рази потужність нашого області. Маю велику надію, що блекауту у нас не буде. Може бути таке, що атакуватимуть і ми ремонтуватимемо. Але такого, що ми залишимося без електрики, не буде», — зазначив Віталій Кім.

Голова Миколаївської ОВА повідомив, що об’єкти критичної та соціальної інфраструктури області забезпечені 1840 генераторами з запасом палива за три доби. Такоє є 5 когенераційних установок на 4,5 мегават.

Раніше повідомлялося, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) профінансувало виготовлення для комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» нового трансформатора.

Нагадаємо, що у липні 2023 року Миколаїв отримав потужні дизель-генератори для потреб об’єктів критичної інфраструктури міста.