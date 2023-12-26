За час повномасштабної війни на території Миколаївської області було пошкоджено 249 закладів освіти, з них — 33 були зруйновані.

Про це йде мова в програмі «Економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік», пишуть «НикВести».

На території Миколаївської області у результаті бойових дій зазнали пошкоджень та руйнувань 108 дитячих садків, з них 94 заклади були пошкоджені та 14 — зруйновані.

Також на території області зазнали значних пошкоджень та руйнувань заклади загальної середньої освіти. В області було зруйновано 19 закладів шкіл та пошкоджено — 122.

Найбільше пошкоджених закладів у Шевченківській, Широківській, Первомайській селищній, Галицинівській, Снігурівській, Березнегуватській, Миколаївській громадах.

Раніше повідомлялося, що в дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва протягом наступних кількох років планують облаштувати 54 укриття.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.

Як відомо, у Миколаєві навчаються 1177 внутрішньо переміщених осіб. У дистанційних класах також навчаються 400 дітей з тимчасово окупованих територій. Водночас станом на початок навчального року близько 27% учнів миколаївських шкіл знаходилися за кордоном.

Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що в навчальному році 2023/2024 більшість шкіл працюватиме онлайн через збільшення інтенсивності обстрілів.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

Також повідомлялося, що у Миколаєві з вересня 2023 року планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання чи залишитись онлайн вдома. Однак пізніше стало відомо, що школи залишаться закритими для відвідування, оскільки Миколаїв досі знаходиться у зоні ураження балістики.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйони гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.