З навчальних закладів Миколаївської області для користування Збройних сил та евакуації населення було передано 67 шкільних автобусів.

Про це йдеться в програмі «Економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік», пишуть «НикВести».

Всього в територіальних громадах області фактично налічується 200 шкільних автобусів. На балансі установ та закладів освіти перебувають 289 автобусів, 22 із яких були знищені, пошкоджені, викрадені або лишились на окупованій території. Ще 67 були залучені для евакуації та передані на потреби військових.

У 2023 році для закладів освіти області придбали 20 шкільних автобусів. Як вказано в документів, для забезпечення стовідсоткового охоплення учнів організованим підвезенням необхідно додатково 128 автобусів.

Як відомо, що протягом 2023 року для Миколаївщини придбали 44 шкільних автобуси, один з них — інклюзивний.

Нагадаємо, що 4 шкільних автобуси, що були придбані Фондом міжнародної солідарності Республіки Польща Миколаївська ОВА передала Снігурівській громаді.

Загалом 15 автобусів з придбаних за кошти громад та обласного бюджету направили до 13 громад Миколаївщини, зокрема: Бузької, Вільнозапорізької, Врадіївської, Єланецької, Казанківської, Кам’яномостівської, Нечаянської, Ольшанської, Прибузької, Радсадівської, Синюхино-Брідської та Степівської.