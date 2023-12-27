Члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради прийняли рішення про ліквідацію пішохідного переходу на перехресті вулиць Нікольської та Великої Морської в напрямку Південнобузького мосту.

Відповідне рішення було прийнято у середу, 27 грудня, під час засідання виконкому, пишуть «НикВести».

Згідно з рішенням, пішохідний перехід буде замінений направляючими пішохідними огородженнями, а режим роботи світлофора буде змінений для підвищення пропускної здатності.

«Ліквідувати пішохідний перехід на перехресті вул. Нікольської та вул. Великої Морської через вул. Велику Морську в бік Південнобузького мосту; - встановити з обох боків направляючі пішохідні огородження на місці ліквідованого пішохідного переходу; - змінити режим роботи світлофорного об’єкта на перехресті вул. Нікольської та вул. Великої Морської шляхом збільшення тривалості роботи зеленого сигналу світлофора по вул. Нікольській, який вказує дозволений напрямок руху направо в напрямку Південнобузького мосту. Заступник начальника управління транспорту, Олег Кукса, повідомив, що нова схема руху успішно пройшла тестовий період і не призвела до утворення заторів. Відповідно, він висловив переконання, що це рішення сприятиме оптимізації транспортного потоку в цьому районі», – зазначаєтся в проекті рішення.

Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство зобов'язане розробити схему організації дорожнього руху та узгодити її з патрульною поліцією Миколаївської області. Також вони повинні забезпечити технічний розрахунок конструктивної частини засобів регулювання дорожнього руху.

Нагадаємо, що у Миколаєві впроваджуватимуть схему руху під назвою «турбо-кільце» або «турбо-карусель» на розв'язках з круговим рухом.

У Департаменті ЖКГ зазначили, що схема «турбо-кільце» у Миколаєві покликана пришвидшити пересування автомобілів на розв’язках з круговим рухом та зменшити кількість ДТП через недостатню регламентованість правил дорожнього руху під час пересування кільцем.