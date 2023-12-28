Наступний 2024 рік буде роком «важливих рішень» для України, насамперед на фронті.

Про це заявив секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю виданню «Голос Америки».

Відповідаючи на питання, яким буде 2024 рік для України, Олексій Данілов наголосив, що «непростим».

«Це буде непростий, складний рік. Рік прийняття важливих рішень, перш за все на фронті. Я б дуже хотів, щоб це був рік нашої перемоги, нашої спільної перемоги з нашими партнерами над ворогом», — зазначив секретар РНБО.

За його словами, кожного дня Збройні сили України знищують живу сил та техніку ворога. Окремої уваги заслуговують перемоги на Чорному морі, які дозволили Україні відновити морські транспортні коридори.

Як повідомлялось раніше, нестача артилерійських боєприпасів у поєднанні із затримками у наданні безпекової допомоги з боку Заходу, ймовірно, вже змушує Збройні сили заощаджувати озброєння і може затримати майбутні українські контрнаступальні операції на фронті.