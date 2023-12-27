Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім продовжує лишатись другим політиком, якому українці виражають найбільше довіри.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом Демократичні ініціативи.

Першим в рейтингу є Президент Володимир Зеленський — станом на кінець 2023 року йому довіряє 71% українців.

Другим після президента за рівнем довіри українці вказали Віталія Кіма (65%). При цьому, у порівняні з опитуванням, проведеним восени, рівень довіри до очільника Миколаївщини трохи виріс.

На третьому місці рейтингу — міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (56%).

«Серед політиків, посадовців, громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час цього дослідження, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до Володимира Зеленського (71%), Віталія Кіма (65%), Дмитра Кулеби (56%), Сергія Притули (55%) та Михайла Подоляка (52%)», — зазначають соціологи.

Також частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до секретаря РНБО Олексія Данілова (відповідно 44% і 30%), глави СБУ Василя Малюка (відповідно 41% і 21%), глави Міноборони Рустема Умєрова (відповідно 35% і 22%) й глави МВС Ігоря Клименка (відповідно 31% і 21%).

При цьому, за балансом довіри-недовіри Віталій Кім (47,7%) випереджає Володимира Зеленського (47,3%).

Водночас опитані не довіряють нардепу Юлії Тимошенко (85%), ексраднику ОП Олексію Арестовичу (82%), нардепам Юрію Бойку (81%), Петру Порошенку (74%), Мар’яні Безуглій (58,5%), Давиду Арахамії (57%) та керівнику ОП Андрію Єрмаку (54%).

Зазначається, що дослідження тривало з 8 по 15 грудня 2023 року. Методом опитування face-to-face опитали 2 019 респондентів у віці від 18 років, що мешкають на території, яка контролюється урядом України. У Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях опитування відбувалося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, соціологи зазначають, що додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Нагадаємо, що видання «Українська правда» представило рейтинг 100 відомих українських діячів, які своєю діяльністю наближають перемогу країни у війні з РФ. До рейтингу також потрапив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також у жовтні цього року Віталій Кім потрапив до топ-3 рейтингу довіри серед політиків, посадовців, громадських діячів і журналістів за результатами опитування Центру Разумкова.