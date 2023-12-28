Увечері, 28 грудня, суттєво зросла кількість скарг на роботу соціальної мережі «Телеграм».

Про це повідомляє сервіс Downdetector.

Найбільше скаржаться на зʼєднання із сервером — це 63% скарг. Крім того, спостерігаються проблеми із застосунком — 24%, та з отриманням повідомлень — 14%.

Нагадаємо, що 12 грудня, у роботі оператора «Київстар» стався потужний збій.

Згодом у «Київстар» заявили, що причиною масштабного збою в роботі стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.