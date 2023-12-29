РФ вивела у Чорне море на бойове чергування три ракетоносії — два підводні і один надводний.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Учора вони активізувалися і вивели на бойове чергування три ракетоносії: два підводні і один надводний «Адмірал Макаров», на якому 16 ракет типу «Калібр» можуть бути готовими до застосування», — зазначила вона.

За словами Наталії Гуменюк, з такими змінами у корабельному угрупованні рівень ракетної небезпеки значно підвищився.

«Зараз відстежуємо ситуацію, поки що вони не задіювалися і активності не зафіксовано, хоча за результатами перехоплення розуміємо, що можуть долучитися», — додала вона.

Як відомо, зранку 29 грудня росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, станом на 9:30 відомо, що були обстріляні Київ, Київська область, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Харків, Львів. Постраждали житлові будинки, лікарні, склади та інші будівлі. Повідомляють про десятки постраждалих. «НикВести» зібрали інформацію щодо наслідків атак.