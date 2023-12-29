Президент Латвії Едгардс Рінкевичс закликав надати Україні всю необхідну військову та фінансову допомогу «зараз».

Про це він написав у соцмережі X.

«Російські терористи продовжують масовані обстріли українських міст», — зазначив Едгардс Рінкевичс.

За його словами, єдиний спосіб зупинити війну та атаки на цивільні обʼєкти — це надати Україні всю необхідну військову та фінансову допомогу.

«Повна солідарність з Україною в цей непростий час», — написав він.

Як відомо, зранку 29 грудня росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, станом на 9:30 відомо, що були обстріляні Київ, Київська область, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Харків, Львів. Постраждали житлові будинки, лікарні, склади та інші будівлі. Повідомляють про десятки постраждалих. «НикВести» зібрали інформацію щодо наслідків атак.

Також раніше перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україні доведеться відкласти виплату заробітної плати держслужбовцям та пенсій мільйонам своїх громадян, якщо ЄС та США не нададуть фінансову допомогу на початку 2024 року.