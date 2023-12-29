Фото: Первомайська міська рада

У Первомайську напередодні нового року депутати зберуться на позачергову сесію, щоб вирішити питання перейменування міста.

Розпорядження міського голови Олега Демченка про скликання сесії на 29 грудня о 15:00 опубліковане на офіційному сайті громади.

Сесію скликають на вимогу 15-ти депутатів. На порядку денному єдине питання: перейменування міста.

Скрін розпорядження міського голови Первомайську

Нагадаємо, що на сесії 21 грудня депутатам не вистачило голосів, щоб змінити назву на Ольвіополь. Також депутати не змогли проголосувати і за те, щоб залишити стару назву.

За результатами голосування визначено шість назв-лідерів, які були представлені на обговорення громадськості у соціальних мережах:

Богославськ,

Ольвіополь,

Богополь,

Голта,

Ольвія,

Орлик.

Станом на 15 грудня, враховуючи отримані результати із офіційних сторінок виконавчого комітету Первомайської міської ради: на сайті, у мережах Facebook та Telegram — усього проголосували 2 тисячі 478 осіб. А найбільшу кількість голосів, а саме 915, мешканці громади віддали за «Ольвіополь».

Нагадаємо, що Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови.

Після цього у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ. Опитування триває до 26 вересня. Наразі за Ольвіополь проголосували найбільше.