У Первомайську напередодні нового року депутати зберуться на позачергову сесію, щоб вирішити питання перейменування міста.
Розпорядження міського голови Олега Демченка про скликання сесії на 29 грудня о 15:00 опубліковане на офіційному сайті громади.
Сесію скликають на вимогу 15-ти депутатів. На порядку денному єдине питання: перейменування міста.
Нагадаємо, що на сесії 21 грудня депутатам не вистачило голосів, щоб змінити назву на Ольвіополь. Також депутати не змогли проголосувати і за те, щоб залишити стару назву.
За результатами голосування визначено шість назв-лідерів, які були представлені на обговорення громадськості у соціальних мережах:
Станом на 15 грудня, враховуючи отримані результати із офіційних сторінок виконавчого комітету Первомайської міської ради: на сайті, у мережах Facebook та Telegram — усього проголосували 2 тисячі 478 осіб. А найбільшу кількість голосів, а саме 915, мешканці громади віддали за «Ольвіополь».
Нагадаємо, що Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови.
Після цього у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ. Опитування триває до 26 вересня. Наразі за Ольвіополь проголосували найбільше.
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У Первомайську напередодні нового року депутати зберуться на позачергову сесію, щоб вирішити питання перейменування міста.
Розпорядження міського голови Олега Демченка про скликання сесії на 29 грудня о 15:00 опубліковане на офіційному сайті громади.
Сесію скликають на вимогу 15-ти депутатів. На порядку денному єдине питання: перейменування міста.
Нагадаємо, що на сесії 21 грудня депутатам не вистачило голосів, щоб змінити назву на Ольвіополь. Також депутати не змогли проголосувати і за те, щоб залишити стару назву.
За результатами голосування визначено шість назв-лідерів, які були представлені на обговорення громадськості у соціальних мережах:
Станом на 15 грудня, враховуючи отримані результати із офіційних сторінок виконавчого комітету Первомайської міської ради: на сайті, у мережах Facebook та Telegram — усього проголосували 2 тисячі 478 осіб. А найбільшу кількість голосів, а саме 915, мешканці громади віддали за «Ольвіополь».
Нагадаємо, що Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови.
Після цього у Первомайську стартували громадські обговорення щодо перейменування міста. Містянам запропоновано обрати назву з п’яти запропонованих варіантів: Ольвіополь, Богопіль та Голта, Ольвія або Першотравенськ. Опитування триває до 26 вересня. Наразі за Ольвіополь проголосували найбільше.