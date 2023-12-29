Внаслідок російського обстрілу 29 грудня в Одесі загинули чотири людини — 30 грудня оголошено Днем жалоби.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

«У звʼязку з людськими втратами, через російську ракетну атаку, завтра в Одесі та області буде оголошено траур. Ще раз висловлюю свої щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив близьких», — йдеться в повідомленні.