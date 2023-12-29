Міністерство закордонних справ Німеччини висловило підтримку Україні після масованого російського обстрілу ракетами й дронами, який забрав життя понад 20 людей.

Про це МЗС Німеччини повідомило у соцмережі X.

Зовнішньополітичне відомство заявило, що незадовго до Нового року Росія «знову розвʼязала терор по всій Україні».

«Понад 100 ракет та безпілотників зруйнували, серед іншого, пологовий будинок та відірвали людей від їхнього повсякденного життя у смерть. Навіть у 2024 році ми не відійдемо від України ні на дюйм», — наголосили там.

Нагадаємо, 29 грудня російські війська масово обстріляли Україну. Постраждали житлові будинки, лікарні, склади та інші будівлі. Повідомляють про десятки постраждалих.