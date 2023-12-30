У 2023 році «Укрзалізниця» здійснила 1100 евакуаційних рейсів з Херсонської, Донецької, Запорізької та Сумської областей.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

За цей час «Укрзалізниця» евакуювала понад 61 тисячу пасажирів, серед яких — майже 15 тисяч дітей та людей з інвалідністю.

Також медичними поїздами перевезли майже 4,5 тисячі поранених цивільних та цивільних з важкими захворюваннями. Вони потребували спеціальних умов перевезення.

Як відомо, 26 грудня, через ворожий обстріл Херсона зазнав пошкоджень вокзал та потяг «Укрзалізниці». За інформацією МВС, близько 140 громадян на вокзалі чекали відправлення потягу у той час, як російська армія почала обстріл.