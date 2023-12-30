У Миколаєві за цей рік облаштували 37 укриттів у навчальних закладах. Мова йде про 18 шкіл та 19 дитячих садків.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
Він запевнив, що в укриттях дотримано всіх вимог: два входи, системи вентиляції та освітлення, туалетні кімнати, необхідні меблі та навчальні зони. Всі вимоги перевірила комісія.
«Важливо – всіма відремонтованими укриттями у навчальних закладах можуть скористатися мешканці сусідніх будинків. В освітніх установах встановлюємо системи очищення води. Вони вже знаходяться у половині шкіл та дитячих садків міста. 34 та 38 закладів відповідно», — зазначив він.
Нагадаємо, що в дошкільних навчальних закладах, школах та ліцеях Миколаєва протягом наступних кількох років планують облаштувати 54 укриття.
Також нагадаємо, що в освітніх закладах Миколаєва продовжують облаштовувати укриття для школярів на період старту офлайн-навчання. Журналістам показали стан та готовність двох таких укриттів в ліцеї та гімназії Миколаєва. Також 25 жовтня міська влада показала, як за донорські кошти були облаштовані два нових укриття в одному з ліцеїв Корабельного району Миколаєва.
Крім того, у житлових будинках Миколаєва до кінця року обіцяють відремонтувати 23 укриття. Наразі фахівці виконують роботи у двох об’єктах на проспекті Центральному.
Як відомо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів. За словами Віталія Кіма, найбільший відсоток занедбаних сховищ саме в обласному центрі.
Нагадаємо, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.
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У Миколаєві за цей рік облаштували 37 укриттів у навчальних закладах. Мова йде про 18 шкіл та 19 дитячих садків.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.
Він запевнив, що в укриттях дотримано всіх вимог: два входи, системи вентиляції та освітлення, туалетні кімнати, необхідні меблі та навчальні зони. Всі вимоги перевірила комісія.
«Важливо – всіма відремонтованими укриттями у навчальних закладах можуть скористатися мешканці сусідніх будинків. В освітніх установах встановлюємо системи очищення води. Вони вже знаходяться у половині шкіл та дитячих садків міста. 34 та 38 закладів відповідно», — зазначив він.
Нагадаємо, що в дошкільних навчальних закладах, школах та ліцеях Миколаєва протягом наступних кількох років планують облаштувати 54 укриття.
Також нагадаємо, що в освітніх закладах Миколаєва продовжують облаштовувати укриття для школярів на період старту офлайн-навчання. Журналістам показали стан та готовність двох таких укриттів в ліцеї та гімназії Миколаєва. Також 25 жовтня міська влада показала, як за донорські кошти були облаштовані два нових укриття в одному з ліцеїв Корабельного району Миколаєва.
Крім того, у житлових будинках Миколаєва до кінця року обіцяють відремонтувати 23 укриття. Наразі фахівці виконують роботи у двох об’єктах на проспекті Центральному.
Як відомо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів. За словами Віталія Кіма, найбільший відсоток занедбаних сховищ саме в обласному центрі.
Нагадаємо, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.