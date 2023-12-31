На дорогах України з 1 січня запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.
Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
За його словами, 19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше.
З них у Миколаєві запрацюють вперше 6 комплексів на:
Відновлюють роботу 5 комплексів:
По Миколаївській області відновить роботу комплекс на 294 кілометрі+260 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу — село Мазурове.
Нагадаємо, що з 11 серпня в Україні розпочали роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
Нагадаємо, що в травні цього року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області замовила на 5,3 мільйонів гривень послуги з обслуговування чотирьох вагових комплексів.
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На дорогах України з 1 січня запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.
Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
За його словами, 19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше.
З них у Миколаєві запрацюють вперше 6 комплексів на:
Відновлюють роботу 5 комплексів:
По Миколаївській області відновить роботу комплекс на 294 кілометрі+260 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу — село Мазурове.
Нагадаємо, що з 11 серпня в Україні розпочали роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
Нагадаємо, що в травні цього року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області замовила на 5,3 мільйонів гривень послуги з обслуговування чотирьох вагових комплексів.