Комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР. Ілюстраційне фото

На дорогах України з 1 січня запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, 19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше.

З них у Миколаєві запрацюють вперше 6 комплексів на:

проспекті Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу — провулок Парковий

проспекті Героїв України, 55, напрямок спрямування приладу — провулок Київський

вулиці Великій Морській, 13, напрямок спрямування приладу — Одеське шосе

проспекті Центральному, 96, напрямок спрямування приладу — вулиця Садова

проспекті Богоявленському, 42-А, напрямок спрямування приладу — вулиця Прибузька

проспекті Богоявленському, 55/2, напрямок спрямування приладу — вулиця Виноградна

Відновлюють роботу 5 комплексів:

проспект Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу — вулиця Пушкінська

проспект Героїв України, 20, напрямок спрямування приладу — Київське шосе

проспект Центральний, 160, напрямок спрямування приладу — Херсонське шосе

проспект Богоявленський, 125, напрямок спрямування приладу — вулиця Старофортечна

проспект Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу — вулиця 295-ї Стрілецької Дивізії

По Миколаївській області відновить роботу комплекс на 294 кілометрі+260 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу — село Мазурове.

Нагадаємо, що з 11 серпня в Україні розпочали роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що в травні цього року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області замовила на 5,3 мільйонів гривень послуги з обслуговування чотирьох вагових комплексів.