У Державній прикордонній службі України заявили, що правила перетину кордону для людей із інвалідністю ІІІ групи не змінювалися, попри чутки в соціальних мережах.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі Центру протидії дезінформації.
Він наголосив, що пропуск громадян через кордон здійснюється відповідно до чинного законодавства, проте прикордонники в кожному випадку ретельно вивчають документи, які дають підставу для виїзду людини за кордон.
— Люди часто намагаються спекулювати умовами перетину кордону, прямуючи, наприклад, з іншою метою або використовуючи підроблені чи фіктивні документи, – наголосив він.
Він додав, що зважаючи на те, що ДПСУ неодноразово виявляла підробки документів, повʼязаних з багатодітством, інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема за документами з територіальних центрів комплектування.
— Це може бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку або запис про відстрочку в військовооблікових документах, – пояснив Андрій Демченко.
Він додав, що лише з початку року на кордоні відмовили у виїзді майже 50 тисячам українських громадян, які не відповідали умовам пропуску, а також викрили три тисячі підроблених документів.
Нагадаємо, що раніше прикордонники не випустили за кордон понад 2 тисячі чиновників.
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У Державній прикордонній службі України заявили, що правила перетину кордону для людей із інвалідністю ІІІ групи не змінювалися, попри чутки в соціальних мережах.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі Центру протидії дезінформації.
Він наголосив, що пропуск громадян через кордон здійснюється відповідно до чинного законодавства, проте прикордонники в кожному випадку ретельно вивчають документи, які дають підставу для виїзду людини за кордон.
— Люди часто намагаються спекулювати умовами перетину кордону, прямуючи, наприклад, з іншою метою або використовуючи підроблені чи фіктивні документи, – наголосив він.
Він додав, що зважаючи на те, що ДПСУ неодноразово виявляла підробки документів, повʼязаних з багатодітством, інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема за документами з територіальних центрів комплектування.
— Це може бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку або запис про відстрочку в військовооблікових документах, – пояснив Андрій Демченко.
Він додав, що лише з початку року на кордоні відмовили у виїзді майже 50 тисячам українських громадян, які не відповідали умовам пропуску, а також викрили три тисячі підроблених документів.
Нагадаємо, що раніше прикордонники не випустили за кордон понад 2 тисячі чиновників.