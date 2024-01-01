У новорічну ніч, 1 січня, російська армія запустила по півдню України більше 60 «Шахедів», силам протиповітряної оборони вдалося знищити понад 50 з них.

Про це повідомила керівник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини».

— В нашій зоні відповідальності спостерігали проліт понад шістьох десятків безпілотників, з яких пʼятдесят плюс було знищено», — сказала вона.

Також Наталія Гуменюк додала, що зараз ще підбиваються підсумки атаки, і остаточні дані стануть відомі пізніше.

Вона розповіла, що атака почалася в 23:30. Було влучання в один з обʼєктів припортової інфраструктури Одещини. Здійнялася пожежа, але її вдалося швидко погасити. Люди не постраждали.

За її словами, протягом ночі на півдні майже 11 годин працювала система ППО. Шахеди збивали на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Вінниччині. Найбільше збитих дронів було на Одещині — близько 30.

Наталія Гуменюк пояснила, що навіть збитий ППО шахед залишається дуже небезпечним. Він уже в збитому стані, коли падає, створює потужну вибухову хвилю, яка руйнує обʼєкти навколо.

Нагадаємо, вночі, 1 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять «Шахедів».

Також в Одесі у ніч на 1 січня під час атаки «Шахедів» через влучання загорілася багатоповерхівка.

Як відомо, вночі армія РФ атакувала Львівську область дронами-камікадзе. Знищено музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі та пошкоджено дах гуртожитку у Дублянах.