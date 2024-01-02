Переважна більшість німців вважають малоймовірним, що війна завершиться до кінця 2024 року. Лише 15% жителів Німеччини вірять у завершення війни Росії проти України в 2024 році.

70% жителів Німеччини вважають малоймовірним, що вона завершиться до кінця року, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov на замовлення інформаційного агентства dpa, повідомлялє DW.

Протилежної думки дотримуються лише 15% респондентів, як відомо з оприлюднених у понеділок, 1 січня, результатів опитування.

Надій на завершення бойових дій у Секторі Гази в німців дещо більше, але в їхнє припинення у 2024 році більшість (52%) не вірить. Встановлення миру вважають імовірним 32%, тоді як 16% не мають певної думки.

Опитування провели онлайн 15-19 грудня серед 2092 респондентів. Воно вважається репрезентативним для повнолітніх німців.

Раніше Київським міжнародним інститутом соціології повідомлялось, що серед українців зростають песимістичні настрої. Але 73% громадян все одно вірять, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС.