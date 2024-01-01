У неділю, 31 грудня, Сили оборони України просунулися на південний схід від Куп'янська і продовжили позиційні бої з російськими окупантами вздовж лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна.

Про це йдеться звіті Інституту вивчення війни .

Водночас російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої продовжуються на північний схід від Купʼянська біля Сіньківки, на південний захід від Сватового біля Макіївки та на південний захід від Кремінної, неподалік Діброви та Серебрянського лісництва.

Представник командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо, заявляв раніше, що українські військові ведуть активну оборону на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, а наскільки можна проводити наземні атаки.

В ISW додали, що 31 грудня російські та українські війська продовжили позиційні бої біля Бахмута, проте лінія фронту у цьому напрямі не змінилася. Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від міста, в районі Богданівки, і на південний захід — у районі Клищіївки та Андріївки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відвідав командний пункт оборонців Куп’янська на Харківщині та вручив нагороди п’ятьом військовослужбовцям і передав 18 нагород для вручення за місцем служби.