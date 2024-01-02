Наразі Європа має інвестувати кошти у збільшення виробництва озброєння. Таким чином, вона зможе довести свою силу та стійкість.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе у своєму новорічному зверненні.

«Європа повинна прокинутися. Нам не потрібні інвестиції у військове виробництво виключно для надання необхідної допомоги. Вони потрібні як засіб переконати, що Європа сильна. Сильна не для того, щоб вести війни, а для того, щоб забезпечити мир», — сказав Саулі Нііністе.

Він впевнений, що вже найближчим часом очікується «більше європейського НАТО в Європі». Окрім цього варто очікувати від Європи більше відповідальності у сфері безпеки на тлі виборів у США і можливої зміни президента.

«Чіткі і швидкі кроки, спрямовані на те, щоб взяти на себе цю відповідальність, також є найкращою відповіддю на всі спекуляції про те, як вибори в США вплинуть на співпрацю в галузі безпеки», — зауважив президент Фінляндії.

Нагадаємо, Фінляндія має намір збільшити виробництво боєприпасів для озброєння України.