Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих бійців, які відзначені цим званням посмертно.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ. Сертифікати отримали Герої з різних родів військ і угруповань: Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України. Зокрема, Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир штаб-сержанту Нацгвардії Олександру Костенку, старшому сержанту Нацгвардії Дмитру Фінашину, штаб-сержанту Державної прикордонної служби України Дмитру Кушніру, солдату ДПСУ Івану Кишенку та майстер-сержанту служби цивільного захисту ДСНС Андрію Кошовцю. «Незалежна та сильна Україна завжди буде вдячною кожному, хто бився заради неї, кожному, хто працював заради неї, кожному, хто може сказати, що українське життя — це його здобуток, його результат», — зазначив президент. Сертифікати на квартири від глави держави також отримали сім’ї полеглих Героїв України. Зокрема, йдеться про родини капітана Нацгвардії Вадима Манька, молодшого сержанта НГУ Олександра Тимченка, полковника Нацгвардії Владислава Аллерова, капітана НГУ Віталія Грицаєнка, лейтенанта Нацгвардії Віталія Коваля, старшого лейтенанта Національної гвардії Сергія Барсукова та полковника ДПСУ Віталія Кучерявого.

Нагадаємо, що у Миколаєві вручили сертифікати на придбання житла захисникам і захисницям. Всього з початку року дії програми 199 захисників отримали кошти на придбання власного житла.

Як відомо, Миколаїв першим в країні запровадив цільову програму забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ. З бюджету громади на це спрямували вже понад 200 мільйонів гривень.