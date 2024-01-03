Вартість компанії X (колишня Twitter) втратила 71% своєї вартості після того, як соцмережу купив мільярдер Ілон Маск і змінив її назву.

Про це пише Axios із посиланням на оцінки зовнішнього інвестора — фонду Fidelity, який володіє часткою в X Holdings.

Маск придбав Twitter за $44 мільярди в жовтні 2022 року та перейменував платформу в X у липні 2023 року. За оцінками Fidelity, вартість X на кінець листопада 2023 року становила близько $12,5 мільярда. Кількість щомісячних користувачів X впала на 15% за перший рік правління Маска.

Такі втрати повʼязують із занепокоєнням щодо зростання ненависті на платформі, відсутності модерації та бойкотом крупних рекламодавців, після того як Маск у листопаді 2023 року «відправив до біса» бізнеси, які не хочуть рекламуватись на X через звинувачення мільярдера в антисемітизмі.

Нагадаємо, що Євросоюз визнав соціальну мережу X (Twitter) найбільшим джерелом поширення дезінформації. У зв’язку з цим віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова закликала соціальну мережу посилити пильність в боротьбі з російською дезінформацією напередодні виборів у США та ЄС.