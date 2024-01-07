Президент Володимир Зеленський своїм указом надав звання генерал-лейтенанта голові Служби безпеки України Василю Малюку.
Про це йдеться в указі глави держави від 6 січня.
З грудня 2022 року Малюк вже мав звання генерал-майора. Очільником СБУ він став торік у лютому.
Крім того, Володимир Зеленський 6 січня надав військове звання генерал-майора заступнику голови СБУ Олександру Покладу. До цього він вже був бригадним генералом.
Нагадаємо, Василя Малюка було призначено головою Служби безпеки України в лютому 2023 року.
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Президент Володимир Зеленський своїм указом надав звання генерал-лейтенанта голові Служби безпеки України Василю Малюку.
Про це йдеться в указі глави держави від 6 січня.
З грудня 2022 року Малюк вже мав звання генерал-майора. Очільником СБУ він став торік у лютому.
Крім того, Володимир Зеленський 6 січня надав військове звання генерал-майора заступнику голови СБУ Олександру Покладу. До цього він вже був бригадним генералом.
Нагадаємо, Василя Малюка було призначено головою Служби безпеки України в лютому 2023 року.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
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Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
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|