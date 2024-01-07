Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості розробило бот, у який можна подавати скарги щодо зачинених укриттів або недопуску в них. Кожну скаргу обіцяють перенаправляти відповідальним за конкретне укриття.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

За його словами, на зачинені укриття в мережі почали скаржитися, зокрема, під час останніх масованих обстрілів України. Щоб спростити процес подання скарги, і розробили Telegram-бот.

«Відтепер, якщо ви зіштовхнулись з подібною ситуацією, вам не потрібно шукати, кого тегнути в коментарях, для цього є простий бот, в якому ви можете залишити всі дані», — написав Ткаченко.

Після того, як бот отримає дані, звернення обіцяють одразу брати в роботу. Ткаченко запевняє, що особисто буде дивитись усі скарги. Потім їх передаватимуть відповідальним на місцях, каже він.

Подати скаргу боту можна за цим посиланням.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали кримінальне розслідування за фактом залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги в Миколаєві в суботу, 16 грудня.