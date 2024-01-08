Станом на понеділок 8 січня в Чорному та Азовському морях перебуває по одному російському військовому кораблю, з них жодного носія крилатих ракет «Калібр».

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Як відомо, у Середземному морі перебуває три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід окупованою Керченською протокою здійснили в бік Азовського моря 15 суден, з них чотири рухалися з протоки Босфор, а в бік Чорного моря — шість суден, із них два продовжили рух у напрямку Босфору.

У ВМС ЗСУ зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року відключаючи систему автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, раніше в СБУ заявили, що вони наразі працюють над тим, щоб відтіснити Чорноморський флот РФ з Криму. Серед пріоритетних цілей — російські військові кораблі, військові бази та логістичні коридори поставок зброї.