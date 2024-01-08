У РФ заявили, що успішне збиття російського літака українськими військовими в грудні 2023 року перешкоджає використанню Росією авіації на Херсонському напрямку.

ЗСУ продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонської області, однак позиційні бої тривають поблизу села Кринки на східному березі Дніпра, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російська армія все ще стикається з проблемами в оперативному потоці інформації, звʼязку, радіоелектронної боротьби та взаємодії підрозділів у селі Кринки та інших районах на східному березі, зазначають аналітики.

Зокрема, за словами російського мілблогера, ЗСУ активно мінують наземні лінії звʼязку РФ на Херсонському напрямку.

У звіті додається, що українські військовослужбовці, які діють в районі Кринок, заявили, що російські війська регулярно атакують українські позиції невеликими піхотними групами до 10 бійців. Також вказали на проблеми, з якими стикаються українські військові на лівобережжі, такі як нездатність вчасно евакуювати загиблих військовослужбовців або використання росіянами безпілотників.

Нагадаємо, що 3 грудня прикордонники збили на околицях Бахмута ворожий літак СУ-34.

Раніше Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо атак російських окупантів на плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра. Армія РФ протягом доби, 5 січня, 10 разів безуспішно штурмувала плацдарми українських захисників на Херсонщині.

Також речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини. Це змусило армію РФ зміцнювати й обладнувати свої позиції та підтягувати резерви.