Кількість нових ФОП: Фото Опендатабот

В Україні за минулий рік зареєстрували понад 304 тисяч нових фізосіб-підприємців (ФОП) та 37 тисяч нових компаній.

Про це свідчать дані платформи Опендатабот.

Зазначається, що найпопулярнішими сферами ФОПів стали роздрібна та оптова торгівля, IT та надання індивідуальних послуг.

Станом на 29 грудня було зареєстровано 304 тисячі 48 нових ФОПів. Для порівняння у 2022 році їх зареєстрували 198 011.

Київ виявився лідером за кількістю нових реєстрацій ФОП — 43 тисячі 106. У Миколаївській області за 2023 рік з’явилося 7 тисяч 929 підприємців. Також зареєстровано 900 нових компаній.

Кількість нових компаній: Фото Опендатабот

Загалом найпопулярнішими сферами серед нових ФОПів минулого року були:

роздрібна торгівля;

IT;

надання інших індивідуальних послуг;

оптова торгівля;

діяльність із забезпечення стравами та напоями.

Серед нових ФОПів, які надають індивідуальні послуги, найбільш запитаними були перукарні та салони краси — 18 тисяч 59 нових бізнесів.

Діяльність ФОП: фото Опендатабот

Нагадаємо, що Верховна Рада України 30 червня ухвалила податковий законопроєкт №8401, який передбачає скасування єдиного податку у 2% з 1 серпня 2023 року.