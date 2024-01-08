В Україні за минулий рік зареєстрували понад 304 тисяч нових фізосіб-підприємців (ФОП) та 37 тисяч нових компаній.
Про це свідчать дані платформи Опендатабот.
Зазначається, що найпопулярнішими сферами ФОПів стали роздрібна та оптова торгівля, IT та надання індивідуальних послуг.
Станом на 29 грудня було зареєстровано 304 тисячі 48 нових ФОПів. Для порівняння у 2022 році їх зареєстрували 198 011.
Київ виявився лідером за кількістю нових реєстрацій ФОП — 43 тисячі 106. У Миколаївській області за 2023 рік з’явилося 7 тисяч 929 підприємців. Також зареєстровано 900 нових компаній.
Загалом найпопулярнішими сферами серед нових ФОПів минулого року були:
Серед нових ФОПів, які надають індивідуальні послуги, найбільш запитаними були перукарні та салони краси — 18 тисяч 59 нових бізнесів.
Нагадаємо, що Верховна Рада України 30 червня ухвалила податковий законопроєкт №8401, який передбачає скасування єдиного податку у 2% з 1 серпня 2023 року.
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В Україні за минулий рік зареєстрували понад 304 тисяч нових фізосіб-підприємців (ФОП) та 37 тисяч нових компаній.
Про це свідчать дані платформи Опендатабот.
Зазначається, що найпопулярнішими сферами ФОПів стали роздрібна та оптова торгівля, IT та надання індивідуальних послуг.
Станом на 29 грудня було зареєстровано 304 тисячі 48 нових ФОПів. Для порівняння у 2022 році їх зареєстрували 198 011.
Київ виявився лідером за кількістю нових реєстрацій ФОП — 43 тисячі 106. У Миколаївській області за 2023 рік з’явилося 7 тисяч 929 підприємців. Також зареєстровано 900 нових компаній.
Загалом найпопулярнішими сферами серед нових ФОПів минулого року були:
Серед нових ФОПів, які надають індивідуальні послуги, найбільш запитаними були перукарні та салони краси — 18 тисяч 59 нових бізнесів.
Нагадаємо, що Верховна Рада України 30 червня ухвалила податковий законопроєкт №8401, який передбачає скасування єдиного податку у 2% з 1 серпня 2023 року.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|