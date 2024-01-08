СБУ затримала в Дніпрі посадовця однієї із вузлових станцій «Укрзалізниці». Чоловік за вказівкою російських спецслужб збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ.

Крім того, його цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізним сполученням, повідомили в Службі безпеки України.

Для цього російський агент фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їх маршрут із зупинками та пунктами призначення.

Насамперед він намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин «Бредлі» та танків «Леопард».

За даними слідства, розвідінформація потрібна була росіянам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону. Таким чином загарбники сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

СБУ затримала чоловіка у власному помешканні. Як відомо, він був дистанційно завербований ФСБ влітку минулого року. У поле зору російської спецслужби він потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою, розслідування триває. Держзраднику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що у червні минулого року СБУ затримала інформатора РФ, який наводив ворожі ракети на заводи Миколаєва і полював на «Бредлі» та «Леопарди».