Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск закликав до повсюдної заборони сурогатного материнства.

Він включив його до списку загроз «глобальному миру та людській гідності», повідомило Associated Press.

У зверненні до послів, акредитованих при Святому Престолі, понтифік перерахував проблеми, які згубно впливають на людство. Однією з них він назвав сурогатне материнство.

Папа зазначив, що у сучасному світі життя ненародженої дитини «перетворене на обʼєкт торгівлі».

«Вважаю підлою практику так званого сурогатного материнства, яка являє собою грубе порушення гідності жінки й дитини, засноване на експлуатації ситуаційних матеріальних потреб матері», — сказав він.

Понтифік також наголосив, що дитина є даром, а не «основою комерційного контракту». Тому він закликав до заборони цієї практики в усьому світі.

Також у своєму зверненні Папа Франциск згадував війну в Україні, війну між Ізраїлем і ХАМАС, міграцію, кліматичні кризи, виробництво звичайної та ядерної зброї.

Крім того, під час промови понтифік публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України, хоча раніше цього уникав.

Нагадаємо, що Папа Римський переказав на допомогу українським біженцям у Литві 100 тисяч євро.