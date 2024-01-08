Папа Римський Франциск закликав до повсюдної заборони сурогатного материнства.
Він включив його до списку загроз «глобальному миру та людській гідності», повідомило Associated Press.
У зверненні до послів, акредитованих при Святому Престолі, понтифік перерахував проблеми, які згубно впливають на людство. Однією з них він назвав сурогатне материнство.
Папа зазначив, що у сучасному світі життя ненародженої дитини «перетворене на обʼєкт торгівлі».
«Вважаю підлою практику так званого сурогатного материнства, яка являє собою грубе порушення гідності жінки й дитини, засноване на експлуатації ситуаційних матеріальних потреб матері», — сказав він.
Понтифік також наголосив, що дитина є даром, а не «основою комерційного контракту». Тому він закликав до заборони цієї практики в усьому світі.
Також у своєму зверненні Папа Франциск згадував війну в Україні, війну між Ізраїлем і ХАМАС, міграцію, кліматичні кризи, виробництво звичайної та ядерної зброї.
Крім того, під час промови понтифік публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України, хоча раніше цього уникав.
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Папа Римський Франциск закликав до повсюдної заборони сурогатного материнства.
Він включив його до списку загроз «глобальному миру та людській гідності», повідомило Associated Press.
У зверненні до послів, акредитованих при Святому Престолі, понтифік перерахував проблеми, які згубно впливають на людство. Однією з них він назвав сурогатне материнство.
Папа зазначив, що у сучасному світі життя ненародженої дитини «перетворене на обʼєкт торгівлі».
«Вважаю підлою практику так званого сурогатного материнства, яка являє собою грубе порушення гідності жінки й дитини, засноване на експлуатації ситуаційних матеріальних потреб матері», — сказав він.
Понтифік також наголосив, що дитина є даром, а не «основою комерційного контракту». Тому він закликав до заборони цієї практики в усьому світі.
Також у своєму зверненні Папа Франциск згадував війну в Україні, війну між Ізраїлем і ХАМАС, міграцію, кліматичні кризи, виробництво звичайної та ядерної зброї.
Крім того, під час промови понтифік публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України, хоча раніше цього уникав.
Нагадаємо, що Папа Римський переказав на допомогу українським біженцям у Литві 100 тисяч євро.
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Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
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Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
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Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
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Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
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Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
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