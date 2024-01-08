Військовослужбовці Чопського загону на Закарпатті затримали сімох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Всі чоловіки виявилися українцями призовного віку. Шестеро прямували у напрямку Словаччини, сьомий спробував поза пунктами пропуску пробратися в Україну.

Про рух невідомого, який ішов до кордону лісом, правоохоронців сповістив сигналізаційний комплекс. Іншого зафіксувала фотопастка. Ще двох вдалося зупинити на пів шляху до держрубежу завдяки випереджувальній інформації співробітників оперативно-розшукового підрозділу. Решту зупинили прикордонні патрулі.

Останній з тих, кого затримали цими вихідними, прямував зі Словаччини в Україну. Його зупинили біля кордону у районі населеного пункту Великий Березний. Чоловік виявився місцевим жителем. Він зізнався, що певний час перебував за кордоном та вирішив повернутися в Україну у зв’язку з сімейними обставинами.

Затриманих доправили у прикордонні підрозділи з метою з’ясування усіх обставин справи та притягнення до відповідальності за «незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України». Їхні справи розглядатиме суд.

Нагадаємо, що на Закарпатті прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон на гумовому човні.

Також на Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами для купання.