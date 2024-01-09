Сьогодні, 9 січня, у Миколаївському зоопарку свій 24 день народження святкують два брати — камчатські ведмеді Мирон та Вакула.

Батьків іменинників звали Шайтан та Шата, розповіли в зоопарку.

«В Миколаївському зоопарку камчатські ведмеді утримувалися сімейною парою. І коли у 2000 році самиця Шата народила двох братів, яким дали імена Мирон та Вакула, вони лишилися жити разом із своїми батьками. Оскільки наші брати все своє життя живуть удвох, вони чудово ладнають один з одним», — розказали в закладі.

Як відомо, іменинники носять титул тварин-довгожителів Миколаївського зоопарку. Також співробітники зоопарку зазначили, що Мирон та Вакула є улюбленцями багатьох відвідувачів та до них спеціально приходять в гості.

Нагадаємо, що напередодні Нового року до миколаївського зоопарку прибули чотири нові тварини та 20 птахів.

Також раніше, «НикВести» писали про те, як тваринам у миколаївському зоопарку довелося переживати обстріли і зимові блекаути та як допомагали європейські партнери.