Після передачі парку Перемоги у власність Миколаєва комунальники вже навели там лад. Проте грошей на ремонт спортивних майданчиків та скейтпарку у бюджеті 2024 року не передбачено.

Про це розповів Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич під час пресконференції, пишуть «НикВести».

Наразі комунальники відокремили територію стадіону від проїзду автомобілей, тепер вони зможуть лише проїжджати з території Рибачого стану. Також на території парку Перемоги покосили траву, прибрали порослі і нанесли розмітку на доріжках.

Проте відновлення спортивних майданчиків та скейтпарку, на аварійність яких скаржились миколаївці, вимагає додаткових коштів, яки зараз в бюджеті недостатньо, зокрема, через втрату військового ПДФО.

— Ми вже навели лад в парку Перемоги. Я не можу сказати, що там краса, але як мінімум лад там наведено. Це все зроблено силами комунальних підприємств. Звичайно, там немає того скейтпарку, який би хотілося відновити і хотілося б також зробити там спортивний майданчик, який було заплановано. Там працює також туалет. Для того, щоб привести до ладу спортивні майданчики, які знаходяться біля ПГУ та виходять на парк Перемогу. Для цього необхідно виділити кошти, проте цих коштів в бюджету 2024 року не передбачено. Ми навіть не рахували, скільки необхідно коштів на це. Якби в нас залишилось військове ПДФО, то ми могли б це дозволити собі, а зараз його немає, тому ми не зможемо цього зробити, – сказав Олександр Сєнкевич.

Комунальники прибирають територію парку Перемоги. Фото: «НикВести» липень 2023 року Комунальники прибирають територію парку Перемоги. Фото: «НикВести» липень 2023 року

Комунальники прибирають територію парку Перемоги. Фото: «НикВести» липень 2023 року Комунальники прибирають територію парку Перемоги. Фото: «НикВести» липень 2023 року

Також у жовні в парку Перемоги посадовці та комунальники висадили молоді сосни.

Нагадаємо, що стадіон у парку Перемоги було збудовано та урочисто відкрито ще восени 2013 року. На відкриття стадіону приїхали тоді чинні міністр освіти та науки України Дмитро Табачник, прем'єр-міністр України Микола Азаров, голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов, представники міської та обласної влади, а також ректори усіх миколаївських вишів.

Журналісти «НикВести» відзняли, як виглядав стадіон у 2020 році.

У 2017 році тодішній перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь звернувся до депутатів міськради Миколаєва з проханням «невідкладно розглянути» виділення субвенції обласному бюджету у розмірі 40 мільйонів 170 тисяч гривень для завершення будівництва спортивного містечка у парку «Перемога».

При цьому, 25 квітня 2017 року на сесії депутати Миколаївської міськради доручили тоді чинним першому заступнику міського голови Андрію Дадиверіну, заступникам міського голови Валентині Бондаренко та Євгену Шевченку за зверненням Миколаївської облдержадміністрації підготувати проекти рішень міськради про виділення 40 мільйонів 170 тисяч гривень субвенції. містечка у парку «Перемога», але за умови подальшої передачі цього об'єкту у комунальну власність міста.

Також депутати міськради внесли зміни до Програми соціально-економічного розвитку міста та до бюджету міста щодо виділення субвенції обласному бюджету у 40 мільйонів 170 тисяч гривень для завершення будівництва спортивного містечка у парку.

У вересні 2017 року відбулося відкриття спортивного містечка у Парку Перемоги біля фехтувальної школи. Стадіон відкрили спортивні школи, федерації та клуби, пройшовши урочистим парадом.

Через рік у вересні 2018 року депутати комісії з питань ЖКГ погодили передачу на баланс Миколаєва спорткомплекс у парку Перемоги.

У квітні 2019 року Олександр Сєнкевич обурився тим, що стадіон у Парку Перемоги досі не передано на баланс міста, назвавши ситуацію, що склалася, «ідіотизмом».

Народні депутати України від партії «Слуга народу» Ірина Аллахвердієва та Олександр Пасічний зверталися до тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука з проханням передати у комунальну власність Миколаєва спорткомплекс у Парку Перемоги.

Пізніше стало відомо, що Міністерство освіти і науки України не може передати спортивне містечко у парку на баланс міста через недостатнє фінансування для завершення процедури державної реєстрації майнових прав.

У травні 2020 року міський голова Олександр Сенкевич розповів, що спортмістечко у парку Перемоги досі не передано на баланс міста через небажання колективу Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, який ним керує.

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