У Миколаєві 8 січня поліцейські допомогли дістатися до будинку сина літній жінці, яка забула його адресу.

Про це повідомила Патрульна поліція Миколаївської області.

Ввечері до поліції подзвонив небайдужий громадянин та розповів, що на проспекті Центральному побачив бабусю, яка мала розгублений вигляд та не могла згадати своє місце мешкання.

На місце виклику прибули поліціянти, які виявили жінку поважного віку на зупинці громадського транспорту. За словами правоохоронців, вона дуже змерзла та не пам’ятала адреси свого сина, до якого приїхала в гості.

Поліцейські посадили жінку у службовий автомобіль, щоб вона зігрілась, та зʼясували, що її син також телефонував у поліцію у пошуках матері. Патрульні доправили жінку додому та передали її родичам.

В УПП закликали громадян не бути байдужими та не проходити повз тих, хто можливо потребує вашої допомоги, а у разі потреби телефонувати 102.

Нагадаємо, в Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину. Хлопчик загубився, коли вони з батьком набирали воду у подвір'ї будинку.

Також миколаївські правоохоронці розшукують 22-річну Лазуткіну Вікторію Анатоліївну, яка зранку, 6 січня пішла з дому в селі Новоукраїнка Баштанського району і досі не повернулася.