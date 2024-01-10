Сергій Собко

Начальник штабу — заступник командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України, бригадний генерал Сергій Собко 10 січня залишає Сили ТрО.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Собко не уточнив причину своєї відставки. Він зізнався, що у 2021 році був не в захваті від призначення в ТрО Сухопутних військ, але через два роки, коли він залишає Сили ТрО ЗСУ, він пишається, що був долучений до створення окремого роду сил Збройних Сил України.

«З перших днів широкомасштабного вторгнення pосіян було два найбільші виклики — навчити і забезпечити. Буквально за кілька тижнів Сили ТрО виросли з десяти до ста тисяч людей», — зазначив Сергій Собко.

Він додав, що ще одним викликом стала підготовка командирів, бо «потрібно було навчити тисячі людей, багато з яких були вчорашніми цивільними і військовий досвід здобували буквально в бою». Так з’явився Вишкіл капітанів — двомісячний курс для командирів рот і офіцерів штабів батальйонів. А на його базі — вишкіл командирів підрозділів ударних безпілотних комплексів.

Сергій Собко відзначив внесок бригадного генерала Галушкіна та генерал-майора Танцюри у становленні Сил ТрО.

«Командувачі пишалися Силами ТрО, бо кожен з них багато вкладав у їхній розвиток, у їхні спроможності. І я сподіваюся, що новий Командувач так само буде вірити у Сили ТрО. Що він буде тримати дах. Я бажаю йому тільки успіхів та перемог», — зазначив він.

Нагадаємо, що також рапорт про звільнення написав заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек.

Як відомо, 26 жовтня журналісти Bihus.Info повідомили, що Дмитро Тишлек користується нерухомістю та автівкою, що належать родині партнера очільника ростовського кримінального угруповання, а його дружина навіть після російського вторгнення не позбулася російського паспорта. Сам Тишлек заявив, що журналісти спотворили інформацію про його сімʼю і додали в матеріал оцінювальні судження, які нібито не мають нічого спільного з реальністю.