Ізраїльські атаки на Сектор Гази вплинули на збройну допомогу західних країн Україні та на сприйняття російсько-української війни.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, інформує Anadolu.

Він зазначив, що міжнародні ЗМІ змістили свою увагу на війну в Секторі Гази, тому дехто вважає, що війна в Україні закінчилася. До того ж зброя, яку планувалося надати Україні, була відправлена до Ізраїлю, а внутрішньополітична динаміка в західних країнах є фактором, що впливає на надання допомоги.

За словами Василя Боднара, одними з таких факторів є майбутні президентські вибори в США, позицію урядів Угорщини та Словаччини, а також блокування фермерами українських вантажівок на прикордонних пунктах у Польщі.

Також він зазначив, що Росія вважає, що воює із Заходом і НАТО, а не з Україною, і що на Заході спостерігається дискурс про те, що «допомогти Україні дешевше, ніж воювати самим собі».

Підкресливши, що Київ знає про існування різних ідей у західних країнах щодо допомоги Україні, дипломат зазначив, що саме з цієї причини Україна почала нарощувати свої потужності з виробництва зброї.

Він наголосив на важливості того, щоб країна виробляла власну зброю, зазначивши: «Україна має бути уроком для інших країн».

Нагадаємо, що представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан заявив, що Російська Федерація може використовувати атаку ХАМАС на Ізраїль «найбільш збоченим способом». Кремль таким чином хоче відвернути увагу міжнародної спільноти від війни, яку РФ веде проти України.