Президент Володимир Зеленський своїм указом продовжив ще на один рік безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян Великої Британії.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

Президент вніс зміну до указу від 29 січня 2020 року, яка продовжує дію тимчасового безвізу для громадян Британії до 30 січня 2025 року.

Так, безвізовий режим поширюється як на в'їзд в Україну, так і на транзит через українську територію. Строк перебування громадян Британії не має перевищувати 90 днів протягом 180 днів.

Нагадаємо, «Транспортний безвіз» збільшив експорт України в ЄС на 47,5% та імпорт із ЄС на 44%.