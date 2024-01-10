Протягом 10 січня в енергосистемі можливе виникнення незначного дефіциту електроенергії. Його планують покрити за рахунок електростанцій, що працюють в системі.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

«В даний час електроенергії, яку виробляють електростанції всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів. Проте Диспетчерський центр за день прогнозує можливий незначний дефіцит в енергосистемі — не більше 3%. Для покриття буде задіяна вся потужність електростанцій, що працюють в системі. Введення графіків обмеження споживачів не планується», — зазначили в «Укренерго».

Як відомо, 9 січня максимум споживання був на 3% більший за відповідний показник у попередній день. Станом на 9:00 10 січня рівень споживання на 2,2% більше, ніж вранці минулого дня. Прогнозується, що цей рівень залишатиметься високим протягом усього дня.

«Укренерго» закликав споживачів найближчими днями особливо уважно поставитися до використання енергоємних електроприладів.

Експорт електроенергії 10 січня не провадиться. Вдень імпорт заплановано зі Словаччини, Румунії та Молдови, загальний обсяг — 2223 МВт-год.

Нагадаємо, що для відбудови підстанції, що постраждала через російські масовані атаки, «Укренерго» отримає 24 мільйони євро кредиту.