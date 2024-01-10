Відвідувачі, що переглядають автомобілі BYD на міжнародному автосалоні IAA Mobility 2023 у Мюнхені, Німеччина, 6 вересня 2023 року

Китай випередив Японію і став експортером автомобілів номер один у світі в 2023 році.

Про це повідомляє CNN.

Китайська асоціація легкових автомобілів (CPCA) заявила, що країна, ймовірно, минулого року експортувала рекордні 5,26 мільйонів транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі, автобуси та вантажівки, що на 56% більше, ніж у 2022 році, із загальною вартістю 102 мільярди доларів.

Очікується, що Японія, яка вважається лідером ринку, відвантажила 4,3 мільйони автомобілів за той же період, відстаючи майже на мільйон.

Митні дані за неповний 2023 рік показали, що експорт автомобілів з Китаю склав 4,76 мільйона одиниць за перші 11 місяців 2023 року. За цей же період експорт автомобілів Японії досяг 3,99 мільйона одиниць, за даними Японської асоціації автовиробників.

«Без сумніву, Китай став найбільшим у світі експортером», — оголосила Китайська асоціація.

При цьому, як наголошує CNN, за перші 11 місяців минулого року поставки китайських автомобілів до Росії зросли на 545% до 840 тисяч одиниць порівняно з минулим роком, що зробило його найбільш швидкозростаючим ринком, згідно з останніми китайськими митними даними.

«Китайські автовиробники виграли від відсутності глобальних конкурентів у Росії, яка вдерлася в Україну в лютому 2022 року, що спонукало сотні світових брендів піти. 2023 рік став знаменним для китайських електромобілів, які дешевші, ніж моделі, побудовані конкурентами в інших країнах. Вони проникли в Європу, Австралію та Південно-Східну Азію», — пише видання.

Нагадаємо, що експорт китайських товарів до Росії досяг рекордного рівня у квітні 2023 року, підвищившись на 153% порівняно з попереднім. Найбільше постачають автомобілі, електроніку та запчастини.