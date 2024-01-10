У Львові правоохоронці викрили сімейного лікаря, який за 1,5 тисячі доларів обіцяв зробити особу непридатною до військової служби.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Лікар обіцяв видати довідки про наявність у військовозобов’язаного фіктивної хвороби та в подальшому допомогти отримати групу інвалідності.

За даними правоохоронців, сімейного лікаря викрили 9 січня під час отримання частини хабаря. Раніше він передав чоловіку медичні виписки із фіктивним захворюванням.

Загалом, за 1,5 тисячі доларів лікар обіцяв ухилянту допомогти отримати групу інвалідності за результатами проходженні військово-лікарської комісії.

Наразі медику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області ухвалювалися рішення, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїхати за кордон за 3,5 тисячі доларів.