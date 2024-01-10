У Львові медики успішно вживили стовбурові клітини трьом дітям, які мали порушення рухливості кінцівок.

Про це повідомило Перше медичне обʼєднання Львова.

Операцію провів італійський хірург Роберто Брамбілла спільно із ортопед-травматологами дитячої Лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова.

«Втручання із вживленням стовбурових клітин – це одна із провідних світових методик регенеративної медицини. Такий сучасний метод лікування – це шанс для маленьких пацієнтів з опіковими травмами та іншими патологіями збільшити рухливість у кінцівках», – зазначають медики.

Першою пацієнткою стала 17-річна дівчина Божена, яка народилася зі зрощенням променевої та ліктьової кісток, через що долоня її лівої руки була обернена наперед. Рік тому патологію скорегували, а тепер лікарі відновили повну активність кінцівки — після складної операції нові клітини у ній утворювалися надто повільно.

Дві інші операції лікарі виконали дітям із післяопіковою та травматологічною патологіями. Маленькі пацієнти теж із нетерпінням чекають на швидше покращення рухливості кінцівок.

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