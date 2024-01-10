Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовилася надати дозвіл на евакуацію 29 громадян України, яких у списки на евакуацію подали у посольстві України в Ізраїлі.

Про це в коментарі Радіо Свобода розповів посол Євген Корнійчук.

«Якщо бути відвертим, то охочі є, але можливості немає, оскільки з тих списків, які ми подавали, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїля і Єгипту. Нам відмовили у виїзді 29 громадянам із усього списку, який ми подавали», — сказав посол.

Дипломат пояснив, що причини такої відмови очевидно полягають у «певних безпекових питаннях щодо цих осіб».

Євген Корнійчук також додав, що в окремих випадках посольству вдавалося все ж отримати дозвіл на евакуацію щодо людей, якім початково відмовили — щодо них проводили додаткові заходи під час перебування на території Єгипту: «їх допитували, проводилися слідчі дії якісь, і їх відпускали».

Також, 8 грудня у Головному управлінні розвідки повідомили про евакуацію ще 39 громадян України із Сектору Гази.