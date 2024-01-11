Зустріч президента ЕР Алара Каріса із президентом України Володимиром Зеленським, 11 січня 2024 р.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що пауза у бойових діях лише піде на користь РФ, яка зможе відновити потенціал для подальших бойових дій проти України.

Про це глава держави заявив під час пресконференції 11 січня в Естонії.

«Пауза на полі бою на території України — це не є паузою у війні. Це не говорить про те, що це припинення війни. Це не веде до політичного діалогу з РФ або з кимось ще. Ця пауза тільки допомагатиме РФ. Тому що ми розуміємо обʼєми, скільки всього вони виробляють сьогодні. Ми знаємо, скільки вони виробляють дронів, артилерії на добу. Бачимо, чого їм не вистачає і що у них великий дефіцит із дронами та артилерією, ракетами», — сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що не випадково до Росії ідуть великі закупки з Ірану дронів «Шахед». Також країни домовляються і про ракети. Але поки що домовленостей вони не досягли.

«Також вони отримали вже більше мільйона артилерійських снарядів від Північної Кореї, а також ми бачили приклади деяких ракет. Чому вони це роблять? Тому що вони не встигають, тому що їхні склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну», — зазначив президент.

За його словами, пауза — це не просто заморожений конфлікт, це пауза, яка допоможе РФ.

«Дати паузу — ризикнути. Дати 2-3 роки РФ, вона потім може переїхати нас. Ми б так не ризикували. Тому пауз на користь Росії точно не буде», — додав Володимир Зеленський.

Також він зазначив, що росіяни почали відчувати цю війну на собі. Санкції, економіка, яка падає, дефіцит зброї.

«Не хочу сказати, що це дуже швидко відбувається, але все це відбувається. Я не кажу, що довга війна на користь України. Війна не йде на користь України будь-яка. Ми проти цієї війни з першого дня і будемо проти до останнього. Але сьогодні ця пауза — це можливість перегрупуватися для Росії», — підсумував український президент.

Нагадаємо, що Ізраїльські атаки на Сектор Гази вплинули на збройну допомогу західних країн Україні та на сприйняття російсько-української війни.