Херсон після підриву росіянами Каховської ГЕС, 9 червня 2023 року

«Укргідроенерго» розпочало роботу з подання судових позовів до Російської Федерації з метою притягнення до відповідальності за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру, включно зі знищенням Каховської ГЕС.

Як йдеться в повідомленні ПрАТ «Укргідроенерго», вони залучили дві юридичні компанії для розроблення стратегії арбітражу.

Зазначається, що відбір компаній відбувся за допомогою Pro Bono Платформи Секретаріату Енергетичного Співтовариства (Energy Community). Дві компанії спільно зобовʼязалися надати 375 годин юридичної роботи безоплатно.

«Energy Community та «Укргідроенерго» співпрацюють для координації стратегічного та юридичного супроводу позовів компанії проти Росії щодо відшкодування інфраструктурної та комерційної шкоди, спричиненої військовим вторгненням до України», — йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року російська армія атакувала обʼєкти «Укргідроенерго» більше ніж 50 разів, що призвело до втрати близько 2,5 тисяч МВт потужностей.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська у ніч проти 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС.

Після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції для відновлення природних екосистем необхідно десять років. Над програмою відновлення територій працюють спеціалісти з 20 різних країн.