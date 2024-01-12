Володимир Зеленський і Алар Каріс

Країни Заходу порушують тему переговорів між Україною та Російською Федерацією, щоб дізнатися настрої.

Таку заяву зробив президент Естонії Алар Каріс на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським під час його візиту у Таллінн 11 січня, пише «Європейська правда».

«Не під час офіційних, а на неформальних зустрічах у кулуарах порушують тему перемирʼя, щоб дізнатися настрої. Але наша відповідь така сама, яку дав президент Зеленський: мир буде тоді, коли Україна переможе у війні», — підкреслив естонський лідер.

Водночас він переконаний, що тиск щодо переговорів не досягне успіху, поки в Європі та поза нею серед союзників зберігається єдність.

«Потрібно враховувати, що є групи інтересів, які намагаються це робити. Деяким країнам не можна дозволити зруйнувати цю єдність», — зазначив естонський Алар Каріс.

Нагадаємо, що предстоятель російської православної церкви патріарх Кирило сьогодні, 5 січня, опублікував звернення із закликом припинити вогонь з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня, щоб «православні люди могли відвідати богослужіння на Святвечір і в день Різдва Христового». Вторгнення Росії до України він назвав «міжусобним конфліктом».

Але російські війська не припиняли атаки 6 січня, попри оголошене ними ж «Різдвяне перемирʼя», повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.