Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявляє про те, що український дрон-камікадзе пошкодив інфраструктурний об’єкт електропостачання в селі Тішанка Волоконівського району.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

«Село Тишанка Волоконівського району зазнало атаки ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе. Унаслідок влучання осколкового боєприпасу постраждалих немає», — повідомив губернатор.

За його словами, через обстріл був пошкоджений інфраструктурний обʼєкт електропостачання. Внаслідок цього, тимчасово без світла залишились близько 50 домоволодінь.

Нагадаємо, внаслідок атаки на російський Бєлгород 30 грудня загинуло 24 людини, ще 108 було поранено.

Також воїни ГУР МО здійснили рейд у Бєлгородській області РФ через почастішання випадків диверсій з боку росіян, а також заради захисту цивільних українців, які проживають у прикордонні.

Тому влада російського Білгорода планує вивезти дітей з області, бо «хвилювання батьків є досить великим».