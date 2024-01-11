Поліцейські Київщини повідомили про підозру нетверезому кермувальнику, який тікав від правоохоронців, скоїв наїзд на одного з них та продовжив втечу.

Про це повідомила поліція Київської області.

За даними правоохоронців, у вечірній час, під час служби, працівники відділу реагування патрульної поліції виявили на легковику правопорушника, який проігнорував знак обов’язкової зупинки перед залізницею.

Працівники поліції увімкнули проблискові маячки та гучномовець з вимогою зупинитись, але водій продовжував рух. Згодом утікач проявив неуважність, його автомобіль занесло на 360 градусів і він призупинився.

Поліцейські підбігли до водія, якого намагались затримати, подаючи команди вийти з автомобіля. Один із правоохоронців блокуючи рух, став перед легковиком, але водій здійснив наїзд на працівника поліції, який впав на капот й таким чином продовжив рух, ігноруючи команди поліцейських зупинити транспортний засіб.

Надалі нетверезий водій виїхав на автодорогу Київ-Одеса та проїхав близько трьох кілометрів. Згодом спільно з місцевими жителями поліцейські зупинили водія.

Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. В організмі чоловіка виявили 1,04 проміле алкоголю.

Чоловіку повідомили про підозру за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у звʼязку з виконанням цим працівником службових обовʼязків. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, що у Вознесенську Миколаївської області водій легковика збив пішохода та намагався втекти. Його затримали правоохоронці.