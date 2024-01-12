Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов закликав посилити санкції проти Росії через її збройну агресію в Україні.

Про це він розповів в інтервʼю газеті Le Monde, яке цитує ГУР Міноборони.

«Усі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка. Економіка може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго», — сказав Кирило Буданов.

Він зазначив, що нинішніх західних санкцій недостатньо.

«Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ, які досі залишались осторонь: енергетику, металургію і фінансову систему загалом», — пояснив Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов зазначав, що Росія грає на поверненні полонених бійців полку «Азов», бо в українському суспільстві ця тема сприймається дуже болісно.