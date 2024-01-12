Керівник української військової розвідки Кирило Буданов закликав посилити санкції проти Росії через її збройну агресію в Україні.
Про це він розповів в інтервʼю газеті Le Monde, яке цитує ГУР Міноборони.
«Усі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка. Економіка може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго», — сказав Кирило Буданов.
Він зазначив, що нинішніх західних санкцій недостатньо.
«Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ, які досі залишались осторонь: енергетику, металургію і фінансову систему загалом», — пояснив Кирило Буданов.
Нагадаємо, раніше Кирило Буданов зазначав, що Росія грає на поверненні полонених бійців полку «Азов», бо в українському суспільстві ця тема сприймається дуже болісно.
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Керівник української військової розвідки Кирило Буданов закликав посилити санкції проти Росії через її збройну агресію в Україні.
Про це він розповів в інтервʼю газеті Le Monde, яке цитує ГУР Міноборони.
«Усі думали, що у Москви сильна армія, але слабка економіка. Виявилось, що навпаки. Армія слабка. Економіка може бути слабкою, але країна аж ніяк не голодує. З такими темпами вона може протриматись доволі довго», — сказав Кирило Буданов.
Він зазначив, що нинішніх західних санкцій недостатньо.
«Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ, які досі залишались осторонь: енергетику, металургію і фінансову систему загалом», — пояснив Кирило Буданов.
Нагадаємо, раніше Кирило Буданов зазначав, що Росія грає на поверненні полонених бійців полку «Азов», бо в українському суспільстві ця тема сприймається дуже болісно.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
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Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
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Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
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Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|